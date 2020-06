Avvisi di garanzia alle guardie delle penitenziaria, nel carcere e fuori si festeggia

403 Visite

Nel carcere di Santa Maria Capua Vetere si festeggia. Sono partiti subito dopo l’arrivo dei carabinieri, che ieri si sono recati all’esterno della casa circondariale per notificare gli avvisi di garanzia ai 57 agenti di Polizia Penitenziaria, accusati di presunte violenze e anche tortura e abuso di potere ai danni di alcuni detenuti. In serata, poi, i parenti di alcuni di loro hanno fatto esplodere anche fuochi d’artificio non molto lontano dal carcere per festeggiare il risultato delle indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere (che ha disposto 57 decreti di perquisizione). Quando i carabinieri si sono recati, ieri mattina, all’esterno del carcere per notificare gli avvisi di garanzia, c’erano anche i parenti dei detenuti, in attesa dei colloqui, che hanno filmato la scena. Una cosa che non è andata giù agli agenti, insieme alle modalità di notifica, secondo loro troppo eclatanti e “spettacolari”, con i carabinieri che fermavano le auto dei poliziotti e chiedevano le generalità.













