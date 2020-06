Marano, il nodo rimpasto. Mentre Pd e sindaco trattano, il “Sergente” prende la mira

444 Visite

Il “Sergente” se ne sta abbottonato. La vicenda rimpasto non è solo una questione tutta interna al sindaco e al suo partito, il Pd. Altre due compagini sono alla finestra. Ma mentre la storia della lista Visconti è più o meno letta (indicheranno Antonio Discetti e Bianchina Perna), quella del gruppo Marzi-Bruno-Diana è ancora per certi versi avvolta dal mistero.

Il trio è “gestito” (politicamente) da Marzi, anche se lui non si impone sugli altri per non alterare gli equilibri. Qualcosa però è emerso: “Il Sergente” avrebbe fissato gli obiettivi. Vuole assessorati utili più che “pesanti” e avrebbe fatto più di qualche pensiero per i servizi cimiteriali (delega ambita anche dal Pd), lo Sport e l’edilizia sportiva. Quello dello sport è un vecchio pallino del consigliere un tempo iper critico con Visconti, ma poi scioltosi come neve al sole, come un gelato all’equatore e chissà per quale ragione.

“Il Sergente” sa di non poter ottenere le due deleghe più redditizie: igiene urbana e lavori pubblici e allora starebbe meditando altro. Chi sarà il loro assessore? Non è escluso che possa essere uno dei tre consiglieri del gruppo.













