Spiagge di Napoli e provincia prese d’assalto

Oggi sembrava davvero “tana libera tutti” sulle spiagge in Campania. Il via libera del governatore De Luca ha colto in contropiede sindaci e gestori di stabilimenti balneari della di Napoli, provincia e costiera sorrentina. L’ordinanza emanata nella tarda serata di venerdì che consente la riapertura di lidi e spiagge libere, ha trovato impreparati amministratori locali e gli stessi titolari delle attività. Risultato? Assembramenti e o lidi chiusi. La gente, però, non ne può più e i dati, in Campania, non destano al momento preoccupazioni.













