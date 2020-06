Parco dei Camaldoli: avanza l’abusivismo edilizio che si aggiunge ai tanti altri abusi

Continua la distruzione di intere zone boschive, antichissime, per far posto al cemento: è quanto dichiara Ciro Manzo, coordinatore della zona collinare di Fratelli d’Italia, che aggiunge: Sono impegnato, unitamente ai Patrioti della Sezione territoriale (Arenella/Vomero) di Fratelli d’Italia, alla compilazione di un corposo dossier, anche fotografico, da presentare urgentemente alla Procura della Republica, nel quale sono dettagliatamente descritti e documentati abusi edilizi ai danni del bosco dei Camaldoli e dei cittadini onesti, residenti della zona, che assistono inermi ad uno scempio ambientale senza fine.

Zero controlli da parte delle Forze dell Ordine, sospesi gli abbattimenti, allentati i controlli da parte dell osservatorio tecnico, creato ad hoc per contrastare un fenomeno pericoloso, orchestrato anche da organizzazioni criminali che né traggono profitti ingenti. Insomma, il periodo di quarantena forzata è stato utilizzato soprattutto per il completamento di interi manufatti abusivi. Non permetteremo – conclude Manzo – l’assenza delle istituzioni e ci batteremo al fine di interrompere questo scempio ambientale e per il ripristino della legalità”.

Ciro Manzo (Fdi Napoli)