Renzi: “Non è più il mio governo, oggi sono a un bivio, ma cerco di dare una mano”

“Oggi c’è una situazione molto più impaludata, con governi di coalizione, e io a questo punto sono a un bivio”, aggiunge il leader di Italia Viva. “O mi metto in un angolino e sto lì a dire tutto quello che non va, come fanno in tanti che prendono consenso, o cerco piano piano di spingere perché qualcosa venga fatto come ad esempio con la riapertura anticipata o con l’Irap tolta almeno in parte alle aziende. Il punto fondamentale per me oggi è tapparmi un po’ la bocca su tutte le idee che vorrei tirare fuori e cercare di dare una mano concreta e pragmatica per cercare di risolvere qualcosa”, sottolinea Renzi.