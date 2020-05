Marano, controlli movida e locali: municipale impegnata fino a tarda sera

376 Visite

Nell’ambito delle operazioni per Marano Sicura, Polizia Municipale in strada fino alla mezzanotte per garantire il rispetto delle misure previste dai vari DPCM e Ordinanze Regionali relativamente all’emergenza COVID 19. In particolare pattugliate le zone di maggior concentramento dei giovani, facendo garantire il rispetto delle misure di distanziamento e l’uso delle mascherine ai tanti giovani e giovanissimi presenti in prossimità di locali e chioschetti. Alle ore 23:00, gli uomini del Comando di Corso Europa verificavano l’effettiva chiusura dei bar, delle gelaterie e grafferie del territorio comunale in ossequio a quanto disposto dall’Ordinanza regionale n.49 del 20.5.2020. Il Comandante della Polizia Municipale, Cap. B.A.Costa, invita tutti i cittadini al rispetto delle misure di prevenzione predisposte al fine di evitare la risalita della curva del contagio e poter finalmente superare questa fase emergenziale.

COMUNICATO STAMPA













