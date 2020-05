Bonus 600 euro: la lunga attesa per i professionisti

195 Visite

Restano appesi a un filo i professionisti iscritti agli ordini, che fanno riferimento quindi alle casse previdenziali private.

Per loro infatti non solo non è partito alcun pagamento in questi giorni, ma bisognerà ancora attendere tempi che potrebbero profilarsi anche lunghi.

Prima di procedere all’erogazione dei bonus previsti per i mesi di aprile e maggio, sarà necessaria l’emanazione di un decreto attuativo che stabilisca norme e modalità dell’indennità.

Da ricordare che nel decreto Rilancio è stato modificato il comma 2 dell’articolo 44 del decreto Cura Italia, con il raddoppio da 30 a 60 giorni del termine concesso al Ministero del Lavoro per emanare uno o più decreti attuativi.

In base ciò, considerando che il decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio, ci sarà tempo fino al 19 luglio per disciplinare le modalità operative pela corresponsione del bonus dei 600 euro.

E’ molto probabile però che il Ministero del Lavoro si muova a stretto giro, molto tempo prima del termine ultimo previsto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS