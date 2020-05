Orrore a Caserta: uomo uccide la madre

112 Visite

Orrore in pieno giorno a Caserta. Un uomo ha aggredito la madre in un’abitazione di corso Trieste. Le botte sono state tali da uccidere la povera donna. Dopo l’insano gesto l’autore si è recato a piedi nella vicina Questura dove si sarebbe costituito. Immediatamente sul posto sono giunti i medici del 118 e gli agenti della Squadra Mobile per i rilievi del caso. La donna era senza vita. Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire l’accaduto. Al civico 42 di corso Trieste c’è anche la polizia scientifica. L’uomo, che sarebbe affetto da problemi psichici, si trova tuttora in Questura dove si sta procedendo con l’interrogatorio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS