Covid Italia, il governo ha fatto sparire 1390 morti dalle tabelle ministeriali. Cosa non torna con i dati diffusi dalla Protezione civile

Ci sono, secondo i maggiori quotidiani italiani, 1390 morti “spariti” nelle tabelle con i dati forniti dal ministero della Salute. Perché? Per ora non si sa, ma il dato certo è che rispetto ai consueti dati della Protezione Civile ci sono dei morti in meno.

Il Corriere della Sera mette infatti a confronto le tabelle del report settimanale del Governo con quelle diramate dalla Protezione Civile sulla base dei dati forniti dallo stesso ministero della Salute.

Quest’ultimo ha infatti conteggiato 1.390 deceduti in meno di quelli reali.

Nella tabella del monitoraggio relativa ai decessi e aggiornata al 21 maggio il numero dei morti è infatti di 31.096, in quella diramata dalla Protezione civile relativa alla stessa data il numero dei morti è invece di 32.486.

I dati diffusi dal ministero di Roberto Speranza sono elaborati sulla base di 21 punti grazie a due algoritmi che fotografano l’andamento del virus.

I dati vengono poi trasmessi dalle Regioni e infine assemblati dai tecnici ministeriali. Ed ecco che a questo punto i numeri, non si sa per quale motivo, cambiano.













