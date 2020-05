Marano, il racconto: “Il mio amore per la danza. Ora dono mascherine ai miei allievi e alle loro famiglie”

125 Visite

Gentile direttore, avrei piacere e desiderio in un momento di tanto sconforto di un vostro contributo nel rendere pubblico il mio immenso amore per la danza. Sono il Presidente di un’associazione di danza a Marano, Dance Mania. In questo lungo periodo di pandemia non ho mai abbandonato i mie allievi, li ho sempre sostenuti attraverso le video lezioni quotidiane gratuite per dare a tutti la possibilità di alimentare la passione per la danza. Adesso a distanza di tre mesi non potrò riaprire perché c’è ancora troppa paura e ed io voglio esprimere la mia vicinanza alle famiglie e combattere e sperare che tutto posso tornare alla normalità. Di mia iniziativa e a mie spese ho fatto stampare delle mascherine che consegnerò io personalmente ad ogni famiglia. Vorrei un vostro aiuto per divulgare questa mia iniziativa di solidarietà e per dire al governo che sono stati mesi di lunga battaglia, ma non mollerò.

Dominga Perrotta













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS