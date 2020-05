Marano, l’assessore alle Politiche sociali: “Domani al Comune incontro con associazioni e partiti che chiedevano ascolto”

Domani, alle ore 10,00 in sala consiliare, secondo piano della Casa Municipale, accoglieremo come accade dall’insediamento dell’ Amministrazione, alcuni cittadini o esponenti di associazioni di partito che in piena emergenza Covid-19 urlavano il proprio bisogno di essere ascoltati. L’Ente Comunale, come viene attestato da una lettera in allegato, ha provveduto ad un cambio di domini nel sistema informatico così come imposto dalla legge. Quando arriva una comunicazione all’attenzione di un assessorato ma la stessa non può essere letta perché l’intero sistema informatico è in trasformazione, con il conseguente cambiamento di tutti gli indirizzi pec, bisogna prenderne atto.

URLARE IL PROPRIO BISOGNO, SEMPRE! Si auspica, però, nel rispetto delle regole e nel rispetto di ciò che si è posto in essere rispondendo a pieno a ciò che la legge/ ordinanza ci indica, questo un dovere dell’Ente dei suoi Amministratori e funzionari. L’ Amministrazione comunale ha messo in atto, lavorando e continuando ad amministrare in una situazione di emergenza sanitaria ed economica straordinaria, tutto ciò che si poteva in linea con il piano socio economico previsto dalla Regione Campania ed ha sostenuto e continua a sostenere i cittadini con azioni di volontariato da parte di tutti. Per la chiarezza, il Palazzo Comunale ha porte di cristallo ed ora che siamo tutti felicemente approdati alla seconda fase di questa terribile pandemia, potremo ricominciare a condividere, attività, proposte ed interventi nel ” bene comune”.