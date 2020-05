Vomero: tenta di fuggire con scooter appena rubato. I carabinieri arrestano 25enne

107 Visite

A Napoli, nel quartiere Vomero, i carabinieri del nucleo operativo della locale compagnia, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato per rapina impropria s.r., 25enne del quartiere Pendino già noto alle forze dell’ordine. il giovane a bordo di uno scooter ed in compagnia di altri due “centauri”, ha visto i carabinieri – che erano in piazza Vanvitelli – ed ha fatto una manovra repentina per fuggire nelle le vie limitrofe.

Segnalato l’evento al 112, le pattuglie in zona hanno chiuso eventuali vie di fuga: il 25enne, braccato, ha abbandonato il mezzo tentando di fuggire a piedi ma, dopo una breve colluttazione con i militari, è stato arrestato. I complici son riusciti a dileguarsi; sono in corso indagini finalizzate alla loro identificazione.

Lo scooter a bordo del quale viaggiava il giovane era stato appena rubato in via Tito Angelini ed è stato restituito al legittimo proprietario.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.













