Gentile direttore, mi trovo all’ufficio postale di via Nuvoletta e, visto che l’applicazione per prenotare il numero non funziona, sono venuto qui e mi hanno detto che l’applicazione non funziona da 3 giorni e che quindi si doveva firmare il foglio come da allegata foto. Mi domando: ma in tempi di pandemia è mai possibile che dobbiamo usare tutti la stessa penna? Stento a crederci.

Claudio













