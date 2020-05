MUGNANO. Emergenza Covid-19, questa sera nuova sanificazione per le strade della città

320 Visite

Emergenza Covid-19, questa sera nuova sanificazione per le strade della città. L’igienizzazione verrà effettuata in collaborazione con la Polizia di Stato, che mette a disposizione due automezzi, mentre il Comune fornirà i prodotti. “Dopo la collaborazione con l’asl, la Teknoservice e la Coldiretti – spiega il presidente della commissione ambiente Nello Romagnuolo – oggi è il turno della polizia. Tutto sempre coordinato con la Task Force per l’emergenza, con la quale c’è un’ottima sinergia. Ringrazio la polizia municipale e le guardie ambientali volontarie che questa sera supporteranno le operazioni di sanificazione”. L’intervento inizierà alle 20 e 30. “Dopo neanche una settimana, torniamo ad igienizzare nuovamente le arterie della nostra città – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro- Quello di stasera è l’ennesimo intervento sul nostro territorio per la tutela della salute di tutti, nell’ambito del contrasto alla diffusione del covid-19. Voglio ringraziare il consigliere Ezio Micillo che ha fatto da tramite con la Polizia di Stato. Segno evidente che quando si tratta della salute pubblica si lavora tutti nella stessa direzione”.

Nota stampa













