Mascherine per i bimbi di Villaricca. Il sindaco: “Ecco come ci siamo organizzati”

La Regione ha consegnato al Comune 4800 mascherine per i bambini di Villaricca. Le abbiamo ritirate venerdì 8 maggio ed abbiamo impegnato 4 giorni ad organizzare il Piano di distribuzione che tenesse conto non solo delle disposizioni “anti-Covid19” ma anche per evitare i disagi accaduti con la distribuzione, curata solo dalla Regione, delle mascherine per adulti utilizzando Poste italiane. In alcune case non sono arrivate; in altre, consegnate nelle cassette della posta, sono state sottratte ai legittimi proprietari.

Consapevoli di ciò, appena ci hanno affidato la distribuzione dei dispositivi di protezione per i bambini, abbiamo suddiviso la città per zone, ognuna delle quali avrà un punto da noi allestito per il ritiro sui 3⃣ disponibili: 1⃣Villa comunale al corso Italia

2⃣ Area fiera

3⃣ Villa comunale di via Bologna Per sapere qual è la postazione a te assegnata per il ritiro delle mascherine clicca a questo link:

http://www.comune.villaricca.na.it/conmas.html 🆗🆗_____

La distribuzione avrà inizio sabato 16 maggio fino a sabato 23 maggio dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16 alle ore 19. 🤥👎_____

Mi dispiace, ancora una volta, prendere atto delle sterili strumentalizzazioni di una parte della minoranza che non avendo nulla da dire alla città, non ha trovato di meglio che polemizzare pure sulla distribuzione delle mascherine ai bambini. Capisco la loro difficoltà a comprendere la fase organizzativa dell’amministrazione ma proprio questo aspetto traccia una differenza netta tra noi e loro, tra chi è abituato a #Fare #PerBuonaAbitudine e chi, al contrario, non è abituato a confrontarsi coi problemi reali e ha sempre dimostrato inettitudine e superficialità. 🤝🤝_____

La distribuzione delle mascherine è stata organizzata, come fatto coi buoni spesa, in raccordo con la Protezione civile di Villaricca cercando di evitare il più possibile le scene di assembramenti viste in altri Comuni, quelle si, che avrebbero messo a repentaglio la salute dei nostri concittadini e dell’intera comunità. A quel modello, forse preferito da una parte della minoranza, abbiamo preferito organizzare il ritiro in piena sicurezza per tutti. 🙏🙏_____

Confido nella responsabilità e nel senso civico dei cittadini, la cui collaborazione resta determinante per favorire il corretto svolgimento delle operazioni di ritiro delle mascherine in totale sicurezza. Rosaria Punzo, sindaco di Villaricca













