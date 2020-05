Mascherine per adulti, a Marano centinaia di famiglie non le hanno mai viste. Il sindaco e i suoi nemmeno hanno chiesto spiegazioni alla Regione e a Poste Italiane. Sono lì a scaldare le sedie

187 Visite

Trasparenza zero. Sulle mascherine, quelle per gli adulti, si è capito ben poco. Non si sa quanti ne abbia inviati la Regione e se siano state inviate in numero sufficiente per l’intera popolazione. Sta di fatto che a centinaia di famiglie maranesi non sono mai pervenute. Non sono di grossa qualità? Vero, ma è il principio quello che conta. Naturalmente Visconti e i suoi compagni non hanno pensato di interpellare la Regione o Poste Italiane, che le ha distribuite, per chiedere lumi. Nulla di nulla: si pensa solo alle regionali, ai giochi di potere, ai rimpasti e rimpastini. E ora cosa accadrà per le mascherine per i bimbi? Lo scenario che si prefigura è quello di sempre.













