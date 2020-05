Marano, mascherine per i bimbi. L’avviso della Protezione civile: “Si possono ritirare anche al comando vigili. Ecco le modalità”

390 Visite

Come noto, ad opera dei volontari della protezione civile, è in corso la distribuzione

porta a porta delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Campania per i

bambini ed i ragazzi da 4 a 16 anni

Considerato elevato numero di mascherine da distribuire (più di 8000) nonché

l’estensione e la conformazione del territorio comunale, nonostante l’impegno quotidiano

di mezzi ed uomini, la consegna, già in corso, non potrà completarsi in tempi

brevissimi.

Per queste ragioni, contestualmente alla consegna a domicilio che comunque proseguirà,

a far data dal martedì 19 maggio 2020, dalle ore 16:30 alle ore 19:30, e per i successivi

martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle ore 19:30 (fino ad esaurimento), chi volesse, può

recarsi presso il Comando Polizia Municipale (C.so Europa, 80) per il ritiro diretto delle

dette mascherine.

Si comunica che saranno distribuite mascherine a bambini e ragazzi di età compresa tra i

4 anni (compiuti) a 16 anni; chi non rientra in tale fascia di età non riceverà alcuna

mascherina.

Chi decidesse di recarsi a ritirare personalmente le mascherine dovrà attenersi alla

seguenti modalità:

il MARTEDI’ dalle 16:30 alle 19:30, saranno consegnate le mascherine a tutti coloro il

cui cognome inizia con le lettere dalla A alla L

il GIOVEDI’ dalle ore 16:30 alle ore 19:30, saranno consegnate le mascherine a tutti

coloro il cui cognome inizia con le lettere dalla M alla Z

Potrà venire UN SOLO componente del nucleo familiare munito di valido documento

d’identità (per le madri o altri affini, sarà necessaria anche la fotocopia firmata del

documento del genitore che porta lo stesso cognome dei figli nonché delega al ritiro

firmata).

Si dovrà venire muniti di mascherina bene indossata ed evitando ogni assembramento.

Si ha diritto ad 1 (una) confezione contenente due mascherine per ogni figlio di età

compresa tra i 4 ed i 16 anni

Sarà inutile recarsi in giorni o in orari diversi da quelli stabiliti, non si troveranno né

mascherine, né addetti per la consegna o le informazioni.

Nota stampa Protezione civile Marano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS