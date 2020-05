INCHIESTA EX CIRIO, L. CESARO (FI): FIDUCIA IN MAGISTRATURA, ESTRANEO A VICENDA

121 Visite

“Apprendo dell’iniziativa della procura di Torre Annunziata e, confermando la mia fiducia nella magistratura, auspico che mi sia data in tempi stretti la possibilità di chiarire la mia totale estraneità alle vicende e ai fatti contestatimi, al pari di quanto accaduto in passato su vicende nelle quali sono stato ingiustamente coinvolto come gli esiti successivi hanno confermato”. Lo afferma il senatore Luigi Cesaro (FI).

