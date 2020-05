Interdittive antimafia mercato Marano, non accolto il ricorso della Fratelli Di Guida sas

376 Visite

Interdittive antimafia, il Tar non ha accolto la richiesta di sospensiva formulata dai legali della ditta Fratelli Di Guida sas, una delle aziende destinatarie del provvedimento della prefettura di Napoli. L’azienda è aggiudicataria di uno stallo all’interno del mercato ortofrutticolo di Marano, ottenuto al termine di una procedura ad evidenza pubblica bandita dal Comune.

Non è stata accolta, dunque, la richiesta di sospensiva degli atti di revoca della concessione.

Il Comune di Marano, sulla scorta dei provvedimenti emanati dalla Prefettura di Napoli, aveva revocato la concessione a sette aziende risultate tre le 20 selezionate per l’aggiudicazione degli stand. Oltre alla Di Guida sas- che per ora non potrà essere riammessa dal Comune – sono state interdette le seguenti aziende: ditta Amoruso Claudio, ditta individuale Gaetano Schiano, ditta Simioli Antonio, Magik Frutta Sas, Sicilia Snc. Accolto il ricorso della Aurora srl.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS