Coronavirus, Londra valuta di chiudere le scuole per due mesi

Scuole chiuse per i prossimi due mesi. Questa è l'idea del professor Chris Whitty, ufficiale medico in Inghilterra. Il timore che il virus possa espandersi e creare una vera e propria pandemia sta richiamando tutti alla cautela e alla limitazione di contagio, così nel Regno Unito si sta valutando anche l'ipotesi di interrompere l'ingresso nelle scuole per mesi.

“Non stiamo andando in una situazione di pandemia di influenza H1N1 del 1918, ma il Coronavirus presenta alcune sfide per noi. Sicuramente durerà per un certo periodo, ma non possiamo definire con certezza quanto sarà lungo”.