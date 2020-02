1.494 Visite

Rogo in via Torre Dentice, alla periferia di Marano: distrutto un deposito stracolmo di arredi per uffici e abitazioni. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Il titolare del deposito avrebbe dimenticato all’interno un cellulare che erano in carica. Un corto circuito avrebbe dato il la alle fiamme. L’uomo, arrivato sul posto, è stato colto da un lieve malore.













