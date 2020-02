Avellino: sparisce prima del controllo del virologo: ora si cerca una donna proveniente da Brescia

593 Visite

In ospedale per controllo, fa perdere le proprie tracce prima della visita del virologo dell’ospedale. Si reca al pronto soccorso lamentando sintomi febbrili, poi spiega che è proveniente dalla zona rossa, in particolare da Brescia. Una quarantenne del Napoletano ha messo in allarme stamane alle 7,30 l’ospedale Moscati di Avellino. In attesa che fosse visitata dal virologo, la donna si è data alla fuga facendo perdere le proprie tracce. I familiari che sono stati contatati hanno riferito che la donna soffre di disturbi psichici. Sono tuttavia in corso ricerche per rintracciare la donna e ricostruire le ultime ore in Irpinia.













