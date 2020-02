Coronavirus, 12 vittime, l’ultima a Parma. Otto i minori contagiati

592 Visite

Dodici vittime finora accertate, l’ultima è un 70 enne di Parma che soffriva di altre patologie.

Ore 15:08 – Codogno, 18 carabinieri in isolamento

A quanto apprende l’Adnkronos, in via precauzionale sono stati posti in isolamento domiciliare 18 carabinieri della Compagnia di Codogno. Il 17 febbraio scorso, in caserma, avevano partecipato a una riunione conviviale con un altro militare in congedo, risultato poi positivo al coronavirus.

Ore 15: 05 – Agenzia Entrate: cartelle sospese in zone rosse

Nelle zone rosse colpite dall’emergenza coronavirus sono stati sospesi gli invii di comunicazioni di irregolarità, le richieste di documenti per il controllo formale, le cartelle di pagamento e gli atti di recupero di debiti tributari affidati all’Agente della riscossione. Lo comunicano l’Agenzia delle Entrate.

Ore 14:42 – La vittima di Parigi non era stata in zone a rischio

Il primo francese morto nella notte in un ospedale di Parigi dopo essere stato infettato dal coronavirus non sarebbe mai stato in nessuna delle zone colpite dall’epidemia.

Ore 14:39 – Otto minori positivi: nuovo caso in Lombardia

(Barbara Gerosa) Un giovane 17enne di Montagna in Valtellina, compagno di scuola degli altri due coetanei che frequentano l’istituto agrario di Codogno, è risultato positivo al coronavirus. Tutti e tre erano rientrati a casa venerdì scorso con il treno (qui il numero dei casi emersi in Italia).