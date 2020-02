Qualiano estende gli interventi di sanificazione anche alle scuole superiori: domani scuole chiuse

Le operazioni da parte della ditta preposta sono già in corso. Domani le scuole saranno chiuse per consentire la dovuta aerazione nei locali oggetto di intervento. Le lezioni riprenderanno regolarmente venerdì 28 febbraio come in tutte le scuole del territorio.

L’attività di sanificazione sta interessando anche le strade cittadine che già nella giornata di ieri sono state interessate dagli interventi straordinari della ditta incaricata, che proseguiranno anche nella serata di oggi.