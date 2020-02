Coronavirus, due probabili casi in Campania: l’annuncio di De Luca

1.705 Visite

Il governatore Vincenzo De Luca ha comunicato poco fa ai sindaci convocati in Regione che è stato inviato un tampone allo Spallanzani di Roma per verificare la positività al test per il Coronavirus. Sarebbe stato inviato anche un secondo tampone. Si tratta di due donne, una di Vallo della Lucania e di una donna residente nel Casertano. I tamponi hanno già dato esito positivo al Cotugno e sono stati inviati a Roma per ulteriori verifiche.













