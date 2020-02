Marano, il caso Pd: i consiglieri dovevano dare un segnale al sindaco e invece hanno “sfiduciato” il loro segretario

616 Visite

Anziché sfiduciare il sindaco Visconti, reo di aver fatto fare loro una duplice figuraccia (sull’esternalizzazione dei tributi comunali e sulla questione Perrotta), i consiglieri del Pd hanno sfiduciato di fatto il loro segretario cittadino, Roberto Sorrentino, che aveva rilasciato un’intervista di fuoco con la quale aveva pesantemente attaccato la gestione amministrativa targata Visconti e le modalità di alcune scelte.

I consiglieri Pd, Mimmo Paragliola, Pasquale Coppola, Davide Di Luccio, Annarita Savanelli e Maria Accongiagioco (Nastro era assente giustificato), anziché dare un segnale al loro sindaco, così come ipotizzato dallo stesso segretario e da gran parte del direttivo cittadino, hanno votato senza batter ciglio lo schema di bilancio stabilmente riequilibrato, rimediando una colossale figuraccia che resterà negli annali della politica locale.

Ricordati, insomma, come coloro che non conoscono nemmeno l’abc dell’agire politico. Ora qualcuno, se il Pd fosse un partito serio, dovrebbe prendere atto di ciò che accaduto. O si dimettono i consiglieri del partito, che comunque possono dichiararsi indipendenti nel civico consesso, o si dimette il segretario cittadino, la cui linea è stata palesemente snobbata da coloro che dovrebbero portare in aula le istanze del partito. Non si dimetterà nessuno, sia chiaro: entrambe le parti sono tenacemente attaccati ai loro posti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright Fernando Bocchetti, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS