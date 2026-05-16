Italiani morti alle Maldive. Gli amici delle vittime: “Soccorsi arrivati dopo 3 ore”

«Non li abbiamo visti risalire. Nessun pallone si è aperto. È lì che abbiamo capito che qualcosa non andava e abbiamo dato subito l’allarme». Sotto il Duke of York, lo yacht di lusso dove si è consumata la tragedia delle Maldive, la superficie dell’acqua è calma, quasi immobile. Difficile immaginare che proprio lì sotto, a cinquanta metri di profondità, nelle grotte dell’atollo di Vaavu, il blu dell’Oceano Indiano abbia inghiottito cinque italiani senza più restituirli.

A bordo della barca ci sono ancora una ventina di persone: studenti, ricercatori e professori dell’Università di Genova, oltre ad appassionati di immersioni arrivati alle Maldive per partecipare alla storica crociera scientifica organizzata da Albatros Top Boat. Molti non riescono più a dormire dopo giovedì, dopo che i loro amici non sono riemersi dalle acque maldiviane. Alcuni parlano appena. Altri chiedono esplicitamente di non essere nominati. Sono sotto shock. «Non vogliamo che le famiglie si spaventino ancora di più. Stiamo bene ma siamo molto provati», ripetono. Quelle che dovevano essere due settimane tra ricerca marina, immersioni e vita in barca – dal 2 al 24 maggio – si sono trasformate nel peggior incidente subacqueo mai avvenuto alle Maldive: cinque italiani morti negli abissi dell’Oceano Indiano.