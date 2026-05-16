Battipaglia, svelato il mistero del carro armato nel fiume: trovato Panzer del 1943

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La presenza di un carro armato tedesco risalente alla Seconda guerra mondiale sul greto del fiume Tusciano a Battipaglia, aveva assunto i contorni della leggenda metropolitana. Oggi, però, quelle voci trovano un riscontro storico: si tratta di un mezzo corazzato realmente impiegato durante l’Operazione Avalanche del settembre 1943. Dopo la segnalazione che, sotto al ponte della Speranza, vi fosse un Panzer IV, le associazioni “Mubat” e “Avalanche 1943”, impegnate da anni nella ricostruzione delle vicende del Secondo conflitto mondiale, con la collaborazione e il supporto del Comune, si sono impegnate per verificarne la veridicità e per identificare l’eventuale veicolo, così da cercare anche di comprendere come fosse finito lì.

Il primo sopralluogo dello storico Pasquale Capozzolo ha consentito di identificare parti della torretta e dello scafo del veicolo, mentre il resto del mezzo è risultato coperto da terreno e cemento. Dalle ricerche archivistiche successive è emerso un riscontro all’Imperial War Museum di Londra, dove sono conservate fotografie che documentano la presenza del carro armato in quell’area subito dopo gli scontri del settembre ’43. Il relitto, già all’epoca danneggiato e privo di alcuni elementi strutturali, appare oggi in una posizione che richiede valutazioni tecniche complesse per un eventuale recupero.

Dal Comune di Battipaglia viene sottolineato che “qualsiasi intervento dovrà garantire la tutela del reperto e la sua futura conservazione all’interno del territorio comunale, affinchè la comunità possa continuare a custodire una testimonianza significativa della propria memoria storica”. Nel frattempo, le due associazioni hanno trasmesso una relazione dettagliata alle autorità competenti.

Resta, ovviamente, vietato avvicinarsi al relitto o compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale, viene ricordato da palazzo di cittò, evidenziando che “il ritrovamento rappresenta un importante contributo alla ricostruzione degli eventi che interessarono Battipaglia durante la Seconda guerra mondiale, in particolare nei giorni dell’Operazione Avalanche, quando il territorio fu teatro di durissimi combattimenti tra le forze inglesi e le unità tedesche della 16esima divisione Panzer.

Fonte Repubblica













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