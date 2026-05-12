Domenico Lauriola pubblica il singolo “Si chiste nun è ammore”

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Il 5 maggio è stato pubblicato “Si chiste nun è ammore”, nuovo singolo del cantante Domenico Lauriola, conosciuto artisticamente come Dodo. Il brano è disponibile online sulle piattaforme digitali e attraverso YouTube.

La canzone affronta il tema dei sentimenti e delle relazioni vissute in modo diretto, utilizzando un linguaggio legato alla tradizione popolare del Sud Italia. Il titolo, espresso in dialetto, richiama una riflessione sull’amore autentico, sui legami personali e sulle difficoltà emotive che possono emergere all’interno di una relazione. Nel testo vengono raccontate emozioni quotidiane, fragilità e momenti di confronto interiore, con un’impostazione narrativa che punta sull’esperienza personale più che su elementi costruiti o romanzati.

Dal punto di vista musicale, il brano alterna sonorità pop contemporanee a richiami melodici della tradizione meridionale, mantenendo centrale la componente vocale. L’interpretazione di Dodo si sviluppa attraverso un racconto intimo, costruito attorno al rapporto tra emozioni, memoria e vissuto personale.

Domenico Lauriola nasce a Desio e cresce in un contesto segnato dalle sue origini pugliesi e calabresi, elementi che nel tempo hanno influenzato anche il suo approccio artistico e musicale. Nel corso degli anni ha maturato esperienze in diversi ambiti dello spettacolo, lavorando tra palchi musicali, radio, spot pubblicitari e teatro.

Il suo percorso artistico si sviluppa inizialmente attraverso l’esperienza dal vivo, partecipando a eventi e spettacoli in cui la voce diventa il principale strumento espressivo. Parallelamente prende parte a collaborazioni radiofoniche e attività legate alla comunicazione e alla performance, ampliando progressivamente il proprio percorso professionale.

Nel presentare il singolo, Lauriola sottolinea l’importanza dell’autenticità nella scrittura e nell’interpretazione dei brani. “Niente maschere: solo storie vere, sulla pelle”, afferma l’artista, evidenziando la volontà di raccontare esperienze personali attraverso la musica. In un altro passaggio definisce il proprio rapporto con il canto come qualcosa nato prima ancora dell’attività professionale: “La voce l’ho vissuta prima ancora di cantarla”.

“Si chiste nun è ammore” rappresenta una nuova tappa del percorso artistico di Dodo, che prosegue il proprio lavoro musicale mantenendo un legame con le proprie radici culturali e con una scrittura orientata al racconto personale.













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