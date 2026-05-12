Il Napoli frana in casa con il Bologna. Conte: “E’ mancata la cattiveria”

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“Non è una questione di come abbiamo iniziato. Quando si va a pressare, bisogna farlo forte. Se si va non convinti si perde solo tempo ed energie. Potevamo essere più cattivi, cercavamo di prenderli molto alti. Non è la prima volta che quest’anno ci ritroviamo ad andare sotto 2-0 ed evidentemente non è un caso. Forse dovremmo essere più cattivi o smaliziati. Siamo riusciti a recuperare giustamente la sfida, poi abbiamo provato a vincerla ma come dico sempre se ci sono gare che non si possono vincere, allora non bisogna perderle. Comunque va bene così, dobbiamo recuperare le energie e ripartire subito, cercando di conquistare la Champions League nelle due partite che restano. Non sono dispiaciuto per la prestazione, c’è stata voglia ed energia, ma a volte il diavolo ci mette la coda e stavolta ce l’ha messa” ha osservato l’allenatore, intervistato da Dazn al termine dell’incontro.

L’astinenza di Hojlund è un tema di questo finale di stagione. Il danese ha siglato 10 reti in 31 partite, una media piuttosto bassa. Conte, però, lo ha difeso. “Non dimentichiamo che è l’unico attaccante che abbiamo in rosa, sta giocando sempre lui. In stagione avremmo dovuto avere l’opportunità di farlo riposare e farlo entrare a gara in corso. Ha tanta energia. Ci sono momenti in cui bisogna attaccare la profondità e altri in cui bisogna proteggere la palla. Ha ottime qualità, ha solo 23 anni e ha margini di miglioramento importanti. Non gli si può dire assolutamente nulla”.













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