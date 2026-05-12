“POMODORO SHOW: LA CREATIVITÀ IN CUCINA”. CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO PER GIOVANI CUOCHI PROMOSSO DA ANICAV 

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Uno studente dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento (NA) si è aggiudicato il secondo posto con la ricetta “Contrasti Mediterranei”

In palio, per i primi 3 classificati, buoni destinati agli istituti scolastici per l’acquisto di materiale didattico e un’esclusiva giornata di formazione al fianco dello chef Gennaro Esposito presso il ristorante La Torre del Saracino di Vico Equense

Napoli, 11 maggio 2026 – Annunciati oggi, nell’ambito di Tuttofood, i vincitori della prima edizione del concorso nazionale per giovani cuochi “Pomodoro Show: la Creatività in Cucina – In memoria di Costantino Cutolo e Salvatore Rega”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di ANICAV, la più grande associazione mondiale delle imprese di trasformazione del pomodoro. A conquistare il podio sono stati i piatti proposti da tre giovani talenti. Desirè La Guzza dell’IPSSEOA “Giovanni Falcone” di Giarre (CT) si è aggiudicata il primo posto con la ricetta “Napule è”. Rispettivamente al secondo e terzo posto si sono classificati Giacomo Veniero dell’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento (NA) con la ricetta “Contrasti Mediterranei” e Federico Caimi dell’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate (VA) che ha proposto “Risotto alla mediterranea”. Tre ricette, con il pomodoro assoluto protagonista, che si sono distinte per creatività e capacità di coniugare tradizione ed innovazione tra tutte quelle presentate dagli studenti degli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di tutta Italia che hanno partecipato al concorso.

L’iniziativa, dedicata alla memoria di Costantino Cutolo e Salvatore Rega, due giovani imprenditori conservieri prematuramente scomparsi, ha posto al centro il pomodoro e le sue molteplici declinazioni, polpa, pelato e pomodorino. Gli studenti sono stati chiamati a valorizzarne qualità, versatilità e proprietà attraverso ricette capaci di coniugare tradizione gastronomica, tecnica e innovazione culinaria. Il progetto si è dimostrato un’occasione di incontro tra scuola e impresa, in grado di promuovere la cultura del Made in Italy e di trasmettere alle nuove generazioni il valore della filiera del pomodoro.

Il concorso nel dettaglio e i premi in palio

Alla prova finale hanno partecipato 10 Istituti Alberghieri provenienti da sei regioni italiane – Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Basilicata, Campania e Sicilia – selezionati tra i 34 che hanno preso parte al concorso. Le ricette finaliste sono state valutate da una giuria presieduta dallo chef Gennaro Esposito.

In palio per i primi tre classificati buoni destinati agli istituti scolastici per l’acquisto di materiale didattico, oltre a un’esclusiva giornata di formazione al fianco dello chef Gennaro Esposito presso il ristorante stellato La Torre del Saracino di Vico Equense. La ricetta prima classificata sarà, inoltre, pubblicata nel ricettario inserito nei cluster dell’edizione 2027 dell’iniziativa benefica, in collaborazione con Fondazione Veronesi, “Il pomodoro per la ricerca® Buono, sano e in barattolo riciclabile”.

“Siamo felici dell’ampia partecipazione registrata a questa prima edizione del concorso ‘Pomodoro Show’ con cui abbiamo voluto omaggiare la memoria di due giovani imprenditori, Costantino Cutolo e Salvatore Rega, che hanno dato tanto al nostro settore. – dichiara Giovanni De Angelis, Direttore Generale di ANICAV – Questa iniziativa rappresenta un ponte tra scuola e impresa, capace di valorizzare il talento dei giovani, stimolandoli a esprimere competenze, passione e creatività a partire da un ingrediente identitario come il pomodoro, vero e proprio simbolo della nostra tradizione gastronomica. Vedere ragazzi provenienti da tutta Italia confrontarsi con entusiasmo e professionalità ci conferma quanto sia fondamentale investire nella formazione e nella crescita delle nuove generazioni.”













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