Marano, la nota dei commissari. Proseguono gli interventi sulla rete idrica: “Possibili miglioramenti nelle prossime ore”

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Nel cuore della notte, per limitare al massimo il disagio dei cittadini, e’ iniziata un’ulteriore attività per portare a regime il flusso idrico in città con il il bypass di una valvola d’arresto che in verità è parsa somigliare più ad un reperto archeologico che non ad un presidio di rete. Si è anche proceduto alla sostituzione di una seconda pompa principale perché c’è la concreta speranza che in quella (come alcune misurazioni mostrano) fosse collassata una lama di paratia restando così bloccata e conseguentemente limitasse fortemente il flusso di passaggio dell’acqua. Si confida che tra qualche ora l’intervento potrà produrre effetti positivi sull’intera rete.

Nel mentre anche gli uomini e le donne della protezione civile comunale hanno assicurato nella giornata di ieri assistenza a persone fragili in difficoltà. A loro ed alle maestranze tutte un sentito ed affettuoso ringraziamento dalla Commissione per la disponibile partecipazione mostrata.

Nota stampa commissione straordinaria













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