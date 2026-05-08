GIUGLIANO, AMMAZZO’ UN UOMO NEI PRESSI DI UN ALBERGO. RISOLTO COLD CASE DEL 2017: ARRESTATO 52ENNE

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano per un omicidio avvenuto nell’aprile del 2017. Il provvedimento è stato eseguito oggi, 8 maggio, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord.

L’uomo è ritenuto dagli inquirenti “gravemente indiziato” dei reati di omicidio aggravato dalla premeditazione, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal gip del tribunale di Napoli Nord.

L’omicidio e il movente

La vittima, un 50enne, fu uccisa con diversi colpi di arma da fuoco nei pressi di un noto albergo della zona. Le indagini dei carabinieri di Giugliano si sono basate su rilievi tecnici, immagini dei sistemi di videosorveglianza, testimonianze e intercettazioni. Più di recente, tra dicembre 2025 e febbraio 2026 l’inchiesta ha avuto un nuovo impulso, fino alla raccolta degli elementi ritenuti decisivi dagli investigatori.

Secondo l’ipotesi accusatoria, alla base dell’omicidio ci sarebbe stato un debito. L’indagato avrebbe ricevuto dalla vittima un’ingente somma di denaro, prestata a titolo usuraio, per acquistare una partita di droga poi sequestrata. Non riuscendo a restituire il denaro, avrebbe attirato il 50enne nel parcheggio dell’albergo e lo avrebbe colpito mortalmente con diversi colpi di pistola.