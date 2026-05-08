PAPA LEONE A POMPEI: NULLA CI IMPEDIRA’ DI COMPIERE IL BENE. NEL POMERIGGIO A NAPOLI

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Papa Leone XIV a Pompei per la Supplica della Madonna, poi a Napoli per la visita al Duomo e l’incontro con la cittadinanza oggi 8 maggio. Città blindate fin dalla sera prima, dirette televisive da mezzo mondo. Dopo la Supplica tenuta alle 12, alle ore 15 la ripartenza per Napoli. Alle ore 17 l’incontro in Piazza del Plebiscito. Nel capoluogo campano, il Pontefice si sposterà in Papamobile, seguendo tre percorsi: dalla Rotonda Diaz al Duomo, dal Duomo a piazza del Plebiscito e da piazza del Plebiscito di nuovo alla Rotonda Diaz, dove ripartirà in elicottero per il Vaticano.

“Esattamente un anno fa, quando mi è stato affidato il ministero di successore di Pietro”, ha detto Papa Leone XIV durante l’omelia, “era proprio la giornata della Supplica alla Vergine del Santo Rosario di Pompei. Dovevo dunque venire qui, a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa”, ha proseguito il Santo Padre.













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