PAPA LEONE IN PIAZZA DEL PLEBISCITO. INCONTRA I GENITORI DI DOMENICO CALIENDO E CITA PINO DANIELE “CITTA’ DAI MILLE COLORI MA INSANGUINATA DALLA VIOLENZA”)

Il Santo Padre ha incontrato anche i genitori di Domenico Caliendo
Papa Leone XIV ha incontrato anche i genitori di Domenico Caliendo, il bimbo morto all’Ospedale Monaldi per un trapianto fallito.
Papa Leone entra in Piazza del Plebiscito sulle note di Magnifica Gente
La Papa Mobile è entrata in piazza del Plebiscito. Leone XIV sta salutando i tantissimi fedeli presenti. L’arrivo del Santo Padre è stato accompagnato dalle note di “Magnifica Gente” tratto dal musical Scugnizzi.
Casillo: «Quella vissuta oggi a Pompei e Napoli è una giornata che resterà nella mente e nel cuore di tutti noi»
«Quella vissuta oggi a Pompei e Napoli è una giornata che resterà nella mente e nel cuore di tutti noi. Accogliere il Santo Padre nel giorno che segna il primo anniversario della sua elezione al pontificato assume un valore ancora più profondo e simbolico. Le parole pronunciate nell’omelia sono state un richiamo forte alla responsabilità, alla pace sociale, alla vicinanza verso chi soffre e verso chi ogni giorno vive difficoltà economiche e personali. È un messaggio che sento profondamente anche nel mio ruolo istituzionale: nessuno deve sentirsi escluso o dimenticato» a parlare è Mario Casillo vice presidente della Giunta della Regione Campania.
Papa Leone XIV lascia il Duomo di Napoli
Papa Leone XIV esce dal Duomo di Napoli. Intorno a lui molti bambini provenienti dalle parrocchie della città metropolitana che lo acclamano alla parola “Papa” e “Leone”. Il Santo Padre ha salutato i presenti in piazza mentre si è diretto verso la Papa Mobile.
Leone XIV conclude la tappa al Duomo
Dopo una benedizione finale con l’ampolla del sangue di San Gennaro il Santo Padre ha salutato i tantissimi fedeli presenti sul Sagrado tra strette di mano e saluti. Leone XIV a questo punto della visita si dirigerà a Piazza Plebiscito.
Il discorso di Papa Leone XIV: «Oggi sono qui a farmi contagiare dalla vostra gioia»
Il discorso completo di Leone XIV al Duomo di Napoli
Eminenza, Eccellenze, cari presbiteri, religiose e religiosi, fratelli e sorelle! Grazie, Eminenza, per il saluto che mi ha rivolto anche a nome dei presenti e dell’intera Chiesa che vive a Napoli. È una grande gioia per me visitare questa città, ricchissima di arte e di cultura, situata nel cuore del Mediterraneo e abitata da un popolo inconfondibile e gioioso, nonostante il peso di tante fatiche. Il mio venerato predecessore, Papa Francesco, venendo qui nel 2015, disse: «La vita a Napoli non è mai stata facile, però non è mai stata triste! È questa la vostra grande risorsa: la gioia, l’allegria» (Incontro con la popolazione di Scampia, 21 marzo 2015). Oggi sono qui anche per farmi contagiare da questa gioia. Grazie per la vostra accoglienza! In questo spirito di amicizia e di fraternità, desidero condividere con voi una breve riflessione, che spero possa sostenervi, incoraggiarvi nel cammino e offrire qualche spunto utile alla vita ecclesiale e pastorale. C’è una parola che risuona nel mio cuore ascoltando il racconto evangelico dei due discepoli di Emmaus: la parola cura. Come quei due discepoli, anche noi spesso portiamo avanti il nostro cammino senza riuscire a interpretare i segni della storia e, a volte, scoraggiati e delusi da tanti problemi o per le speranze personali e pastorali che sembrano non realizzarsi, abbiamo il volto triste e l’amarezza nel cuore. Gesù, però, si affianca e cammina con noi, ci accompagna per aprirci a una nuova luce: il suo è l’atteggiamento di chi si prende cura. Il contrario della cura è la trascuratezza. E subito vengono in mente alcuni esempi: la trascuratezza delle strade e degli angoli della città, quella delle aree comuni, quella delle periferie e, ancor più, tutte quelle situazioni in cui è la vita stessa a essere trascurata, quando si fa fatica a custodirne la bellezza e la dignità. Vorrei però che ci fermassimo, prima di tutto, sull’importanza della cura interiore, che è cura del nostro cuore, della nostra umanità e delle nostre relazioni. Lo dico anzitutto a coloro che, nella Chiesa, sono chiamati a un ruolo di responsabilità, a un servizio di governo, a una speciale consacrazione. Penso anzitutto ai preti, alle religiose e ai religiosi, perché il peso del ministero e la fatica interiore che ne consegue, oggi sono diventati, per certi versi, ancora più gravosi rispetto al passato. Napoli è una città dai mille colori, in cui la cultura e le tradizioni del passato si mescolano alla modernità e alle innovazioni; è una città in cui una religiosità popolare spontanea ed effervescente si intreccia con numerose fragilità sociali e con i molteplici volti della povertà; è una città antica ma in continuo movimento, abitata da molta bellezza e nel contempo segnata da tante sofferenze e perfino insanguinata dalla violenza. In questo contesto, l’agire pastorale è chiamato a una continua incarnazione del messaggio evangelico, perché la fede cristiana professata e celebrata non si limiti a qualche evento emotivo ma penetri profondamente nel tessuto della vita e della società. Il peso, però, soprattutto per i presbiteri, è grande.
Penso alla fatica di ascoltare le storie che vi vengono consegnate, di intercettare quelle più nascoste che hanno bisogno di venire alla luce, di perseverare nell’impegno di un annuncio evangelico che possa offrire orizzonti di speranza e incoraggiare la scelta del bene; penso alle famiglie affaticate e ai giovani spesso disorientati che vi proponete di accompagnare, e a tutti i bisogni, umani, materiali e spirituali, che i poveri vi affidano bussando alle porte delle vostre parrocchie e delle vostre associazioni. A ciò si aggiunge, spesso, un senso di impotenza e di smarrimento quando constatiamo che i nostri linguaggi e il nostro agire sembrano non adeguati alle nuove domande e sfide di oggi, specialmente dei più giovani. Il carico umano e pastorale è certamente alto, rischia di appesantire, di logorare, di esaurire le nostre energie, e a volte può essere ancora più aggravato da una certa solitudine e dal senso di isolamento pastorale. Per questo abbiamo bisogno di cura. Anzitutto la cura della vita interiore e spirituale, alimentando costantemente la nostra relazione personale con il Signore nella preghiera e coltivando la capacità di ascoltare ciò che si agita dentro di noi, per fare discernimento e lasciarci illuminare dallo Spirito. Ciò richiede anche il coraggio di saperci fermare, di non aver paura di interrogare il Vangelo sulle situazioni personali e pastorali che viviamo, per non ridurre il ministero a una funzione da svolgere. La cura del nostro ministero, però, passa anche attraverso la fraternità e la comunione. Una fraternità radicata in Dio, che si esprime nell’amicizia e nell’accompagnamento vicendevole, così come nella condivisione di progetti e iniziative pastorali. Essa va considerata «come elemento costitutivo dell’identità dei ministri, non solo come un ideale o uno slogan» (Lett. ap. Una fedeltà che genera futuro, 16). Allo stesso tempo, proprio perché oggi siamo più esposti alle derive della solitudine vivendo in un ambiente culturale più complesso e frammentato, la fraternità chiede di essere coltivata e promossa, magari anche con nuove «forme possibili di vita comune» (ivi, 17), in cui i presbiteri possano aiutarsi a vicenda ed elaborare insieme l’azione pastorale. Si tratta non solo di partecipare a qualche incontro o evento, ma di lavorare per vincere la tentazione dell’individualismo. Pensiamoci preti e religiosi insieme! Esercitiamoci nell’arte della prossimità! Papa Francesco ha affermato che a un certo individualismo diffuso nelle nostre diocesi «dobbiamo reagire con la scelta della fraternità». E aggiungeva: «Questa comunione chiede di essere vissuta cercando forme concrete adeguate ai tempi e alla realtà del territorio, ma sempre in prospettiva apostolica, con stile missionario, con fraternità e semplicità di vita» (Incontro con i sacerdoti diocesani, Cassano all’Jonio, 21 giugno 2014). Non dimentichiamo, poi, che questa esigenza di comunione ci riguarda in primo luogo in quanto battezzati, chiamati a formare l’unica Chiesa di Cristo. Essa perciò va cercata, incoraggiata e vissuta in tutte le nostre relazioni umane e pastorali, nelle quali un ruolo di primaria importanza è quello dei laici e degli operatori pastorali. Il camminare insieme alla sequela del Signore e il portare avanti la missione evangelizzatrice valorizzando i diversi carismi e ministeri risponde all’identità stessa della Chiesa: la Chiesa è mistero di comunione e ciascuno, a partire dal Battesimo, è chiamato ad essere una pietra viva dell’edificio, un apostolo del Vangelo, un testimone del Regno. Al riguardo, so che avete vissuto un tempo di grazia celebrando il Sinodo diocesano. È stato un processo che ha rimesso in movimento l’intera comunità ecclesiale, chiamandola a interrogarsi sul proprio modo di essere e di annunciare il Vangelo in questa terra. Vorrei invitarvi a custodire e fare vostro anzitutto il metodo del Sinodo: un esercizio di ascolto reciproco, un coinvolgimento che non ha escluso nessuno, una sinergia umana, pastorale e spirituale tra parrocchie, realtà associative, consacrati e laici, cercando di dare voce anche a chi solitamente resta ai margini. Questo ascolto ha fatto emergere con chiarezza le attese, le ferite e le speranze, restituendovi l’immagine di una Chiesa chiamata a uscire da sé stessa, a convertire il proprio stile, a incarnarsi tra la gente come luce di speranza. Ciò che vi chiedo dunque è questo: ascoltatevi, camminate insieme, create una sinfonia di carismi e ministeri, e così trovate le modalità per passare da una pastorale di conservazione a una pastorale missionaria, capace di intercettare la vita concreta delle persone. È una missione che richiede l’apporto di tutti. In una città segnata da disuguaglianze, disoccupazione giovanile, dispersione scolastica e fragilità familiari, l’annuncio del Vangelo non può prescindere da una presenza concreta e solidale, che coinvolge tutti e ciascuno, preti, religiosi, laici. Tutti sono soggetti attivi della pastorale e della vita della Chiesa e non solo collaboratori, perché l’impegno e la testimonianza di ciascuno possano generare una comunità presente e attenta, capace di essere lievito nella pasta.
Una comunità che sa progettare e proporre percorsi che aiutano le persone a vivere l’esperienza del Vangelo e a riceverne impulsi per rinnovare la città di Napoli. Carissimi fratelli e sorelle, conosco lo speciale legame che vi unisce al vostro Patrono San Gennaro; ma la grazia di Dio è stata con voi così generosa che ha suscitato tante altre figure di Santi e Sante nel corso della vostra storia. Vi affido a loro e all’intercessione di Maria, Vergine Assunta e Madre premurosa. E non dimenticate: siete dentro una storia d’amore – quella del Signore per il suo popolo – che è iniziata prima di voi e non finisce con voi; ci siete dentro come tessere uniche e necessarie; ci siete dentro perché, anche nelle fitte trame del buio, voi possiate accendere una luce. Non abbiate paura, non scoraggiatevi e siate, per questa Chiesa e per questa città, testimoni di Cristo e seminatori di futuro!
L’omaggio del Comune a Papa Leone XIV
Un ritratto della Natività realizzato dal maestro artigiano Capuano. È questo uno degli omaggi che è stato offerto a Papa Leone dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e commissionato dell’assessorato al Turismo del Comune guidato da Teresa Armato ai maestri presepiali di San Gregorio Armeno.
Bandiera della pace in piazza Plebiscito all’arrivo del papa al Duomo
Un lunghissimo e caloroso applauso ha accolto, in una piazza del Plebiscito gremita di fedeli, l’arrivo del Papa all’interno del Duomo di Napoli, seguito attraverso i maxischermi allestiti per l’occasione. La piazza si presenta colorata dai migliaia di cappellini bianchi e gialli distribuiti dall’organizzazione, che riportano il logo ufficiale scelto per la visita del Pontefice nel capoluogo campano. Tra la folla si mescola l’emozione di chi, come Simona, partecipa per la prima volta a un evento papale, e la devozione dei veterani che negli anni hanno seguito tutti i successori di Pietro giunti in città.Tra i vessilli che sventolano nel cuore di Napoli, spicca anche la bandiera della pace portata dalla comunità di vita cristiana “Immacolata al Gesù Nuovo”.
Scambio di doni tra Papa Leone XIV e il cardinale di Napoli Don Mimmo Battaglia
Uno scambio di doni da parte del Santo Padre e Don Mimmo Battaglia. Il Papa ha donato alla chiesa di Napoli un calice, mentre, viceversa, Battaglia ha dato in dono un omaggio artigianale.
Il discorso di Don Mimmo Battaglia al Santo Padre
«Santo Padre, benvenuto nella Cattedrale di Napoli. Siamo davvero felici e grati perché ha scelto di condividere questo giorno, il giorno della sua elezione, con tutti noi, in questa terra bellissima e fragile che la festeggia come solo lei sa fare» così ha esordito Don Mimmo Battaglia nel suo discorso di introduzione al Papa.
«Sì, perché Napoli è una città che conosce la festa anche dentro le tempeste. Non per leggerezza, ma per fedeltà alla luce. Una luce che questa Chiesa custodisce da secoli, intrecciata alla vita concreta della sua gente. Oggi non siamo qui per dire molto di noi, ma per lasciarci riconoscere: come una Chiesa in cammino, fatta di volti, di storie, di fedeltà quotidiane. Qui è raccolta la Chiesa di Napoli».
«Ci sono i presbiteri. Uomini che abitano questa città nei suoi quartieri, nelle periferie, nei luoghi della fatica e della speranza. Portano sulle spalle la vita della gente: le gioie semplici, le ferite nascoste, le attese che non trovano voce. Vivono un ministero spesso silenzioso, fatto di porte aperte, di ascolti pazienti, di parole cercate più che pronunciate. Conoscono la bellezza del servire, ma anche il peso della solitudine, delle domande, delle stanchezze che non sempre si possono dire. Eppure restano. Restano accanto. Restano fedeli, anche quando il terreno è difficile. Questa Chiesa è profondamente grata ai suoi presbiteri: per la loro dedizione concreta, per il loro stare in mezzo, per il loro essere segno di una presenza che non abbandona».
«Ci sono i consacrati e le consacrate. Presenze discrete e luminose, sparse nella città come semi di Vangelo. Case che accolgono, comunità che pregano, mani che curano, vite donate senza misura. La loro è una testimonianza che non fa rumore, ma costruisce profondità. Ricordano a tutti che non tutto si possiede, non tutto si trattiene, non tutto si misura. Ricordano che Dio basta. E che l’amore, quando è vero, si consegna senza calcolo. In una città come Napoli, la vita consacrata è un respiro nascosto ma essenziale: sostiene, consola, intercede, apre strade».
«Ci sono i diaconi permanenti. Uomini, che nell’amore alla famiglia hanno accolto il desiderio del ministero e lo custodiscono ogni giorno nel servizio alla Chiesa attraverso la vicinanza ai sacerdoti e alla gente. Chiamati ad indossare il grembiule del servizio, si fanno carezza per chi è nel dolore, coraggio per chi fa fatica, cuore attento alle necessità di quanti hanno bisogno di toccare con mano la cura di Dio per la loro vita».
«Ci sono i seminaristi. Giovani in cammino, che provano ogni giorno a lasciarsi raggiungere dal Signore, a lasciarsi prendere per mano da Lui, a mettersi in ascolto per riconoscere la voce del Signore, riscoprire la chiamata all’amore e lasciarsi condurre, giorno dopo giorno, lungo le strade che portano alla pienezza della vita. Il presente che spalanca le braccia a un futuro possibile». «E poi c’è il popolo santo di Dio. Il cuore vivo di questa Chiesa. I passi in fretta. Le mani tese. Gli occhi attenti. I sogni grandi. I dettagli che dicono la fede. Una fede che passa attraverso la vita: nelle famiglie che resistono, nelle madri e nei padri che educano, negli anziani che custodiscono la memoria, nei giovani che cercano una strada, spesso tra mille incertezze. È una fede concreta, impastata di gesti semplici: una candela accesa, una preghiera sussurrata, una processione, un segno di croce fatto passando davanti a una chiesa. Una fede che forse non sempre trova le parole giuste, ma sa affidarsi. Che cade, si rialza, e continua a cercare. Una fede che, anche nelle contraddizioni, non smette di credere che Dio cammina dentro la storia».
«Siamo qui, davanti alle reliquie di San Gennaro. E davanti al nostro Santo, Napoli non può fermarsi alla devozione: è chiamata alla responsabilità. Il sangue del martire parla ancora. Interroga la coscienza della città e della Chiesa: ci chiede cosa facciamo delle ferite del nostro tempo, dei poveri, dei giovani smarriti, delle vite ferite, delle speranze tradite. San Gennaro ricorda a questa Chiesa che la fede non è abitudine, ma scelta. Non è protezione, ma dono. Non è rifugio, ma coraggio dentro la storia».
«E allora, Santo Padre, questa Chiesa si presenta così: non perfetta, non compiuta, ma vera. Con le sue fatiche, le sue lentezze, le sue fragilità. Ma anche con un desiderio sincero e ostinato: tornare al Vangelo vivo. Un Vangelo che non si lascia addomesticare. Che consola, ma anche converte. Che rialza gli ultimi e inquieta i tranquilli. Che chiede a questa Chiesa di non vivere per conservarsi, ma per donarsi. Una Chiesa che vuole restare accanto, ascoltare prima di parlare, abitare le notti degli uomini senza fuggirle. E dentro questo cammino, Santo Padre, la Sua presenza è per noi segno di compagnia. Non qualcuno che indica da lontano, ma qualcuno che cammina con. Da questa Cattedrale, oggi, sale una preghiera che è insieme fede e ferita: pace. Pace sulle terre ferite. Pace sui bambini, sulle famiglie, sui popoli. Pace anche nei nostri cuori, quando si chiudono, quando si induriscono, quando si stancano. Non una pace di parole, ma una pace vissuta. La pace del Risorto. Quella che entra nelle stanze chiuse. Quella che non cancella le ferite, ma le trasfigura. Quella che osa dire ancora, nel mezzo della paura: “Pace a voi”. Santo Padre, questa è la Chiesa di Napoli che la accoglie: nei suoi presbiteri che servono, nella vita consacrata che illumina, nel popolo che crede. Fragile, ma viva. Ferita, ma in cammino. Stanca, a volte, ma mai spenta. E mentre Le dà il benvenuto, Le chiede di continuare a camminare insieme, per riconoscere, lungo la strada, la presenza del Risorto che ancora spezza il pane per il suo popolo».
Il Papa bacia la reliquia del sangue di San Gennaro
Il Santo Padre ha baciato la reliquia del sangue di San Gennaro prima di concedersi qualche secondo di preghiera vicino alla statua.
Il Papa incontra una delegazione di poveri nella Basilica di Santa Restituta
Ora il Papa è nella Baslica di Santa Restituta per incontrare una delegazione di poveri.
Il Papa è entrato in Duomo per un momento privato di preghiera alla Cappella del Tesoro
Accompagnato da Don Mimmo Battaglia, il Santo Padre si è diretto nella Cappella del Tesoro per rendere omaggio a San Gennaro a pochissimi giorni dallo scioglimento del sangue.
Il discorso del Santo Padre all’esterno del Duomo: «Qui per un omaggio a San Gennaro»
«Ciao Napoli. Ho trovato un calore che solo Napoli può dare. Grazie per questa accoglienza. Sono molto contento di poter essere qui questo pomeriggio. Questa prima fermata proprio qui, dove voglio fare questo omaggio a San Gennaro, tanto importante per la vostra devozione. Saluto Sua Eminenza e tutti voi. Pregheremo insieme e chiederemo la benedizione su tutta Napoli» così Papa Leone XIV ha esordito prima di dirigersi verso la Cappella del Tesoro.
L’arrivo in Duomo
Papa Leone XIV è arrivato al Duomo di Napoli. Ora l’incontro con il Clero e la Vita Consacrata. Poi il Pontefice si recherà in privato presso la Real Cappella del Tesoro di San Gennaro.
Le parole di Gaetano Manfredi
«Io credo che ora dobbiamo ascoltare le sue parole. Il suo messaggio sarà incentrato sulla pace. Napoli è una città di pace. Parlerà sicuramente anche delle periferie», ha detto Manfredi a Canale 21.
Le parole di Roberto Fico
«Ho visto in piazza dei messaggi importanti che ha lanciato il Papa. Alla Rotonda Diaz gli abbiamo mostrato il nostro bellissomo golfo. Il Papa che ha lanciato è quello del dialogo e della pace in un momento di grandi conflitti internazionali. E noi accogliamo queste parole. Trump? Non condivido quello che fa, ma oggi si deve parlare di dialogo, pace e democrazia», ha detto Roberto Fico.