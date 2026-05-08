REGIONE CAMPANIA. Formazione professionale, verifiche straordinarie su esami OSS e OSA

Condividi

Visite: 19

61 Visite

La Direzione Generale Lavoro e Formazione professionale della Regione Campania, d’intesa con l’Assessorato competente, ha disposto l’immediato avvio di una rigorosa attività di controllo in seguito alle recenti notizie su presunte irregolarità nelle procedure d’esame per il conseguimento delle qualifiche di Operatore Socio-Sanitario (OSS) e Operatore Socio-Assistenziale (OSA). Gli uffici regionali hanno già trasmesso tutta la documentazione raccolta alla Procura della Repubblica, ai NAS dei Carabinieri e alla Polizia Postale, al fine di fare piena luce sui fatti e individuare eventuali responsabilità.

Parallelamente all’attività della magistratura, la Regione ha attivato una ricognizione straordinaria su tutte le sessioni d’esame svolte negli ultimi due anni. L’indagine interna prevede l’acquisizione integrale dei verbali, degli atti di nomina delle commissioni – inclusi i componenti TAV (Tecnico della pianificazione e realizzazione delle attività valutative) e SEP (specialista del Settore economico professionale) – degli elenchi dei candidati e della documentazione relativa agli enti accreditati coinvolti. È stata, inoltre, richiesta una relazione tecnica dettagliata per individuare eventuali anomalie procedurali. Negli ultimi anni, la Regione ha già introdotto importanti misure di trasparenza, tra cui l’informatizzazione delle nomine tramite il sistema GE.CO., l’utilizzo di QR code e firma digitale sugli attestati e la costituzione di un nucleo ispettivo. Alla luce delle criticità emerse, l’attività di vigilanza sarà rafforzata attraverso:

ispezioni straordinarie e verifiche a campione sui titoli già rilasciati,

monitoraggio costante del rispetto delle procedure durante lo svolgimento delle prove d’esame,

esercizio dei poteri di autotutela, incluse la sospensione cautelativa delle sessioni d’esame e, laddove necessario, la revoca degli accreditamenti per gli enti coinvolti in irregolarità.

“Il nostro obiettivo è garantire la massima trasparenza e tutelare la qualità della formazione professionale. La Regione Campania continuerà a rafforzare gli strumenti di controllo e legalità per assicurare standard sempre più elevati, a tutela degli studenti, dei cittadini e della dignità delle professioni coinvolte”, ha dichiarato l’Assessora al Lavoro e alla Formazione Professionale Angelica Saggese.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti