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Un’estate, un confine invisibile, il momento esatto in cui finisce l’adolescenza: il

nuovo romanzo di Paolo Ferrillo

Joppolo, estate 1976. Dieci ragazzi napoletani arrivano in Calabria con due tende, pochi

soldi e un carico di sogni che sembra infinito. Il mare del Tirreno fa da sfondo a una vacanza

attesa e desiderata, ma destinata a diventare qualcosa di molto più profondo: un passaggio,

una soglia, un addio inconsapevole.

Nel suo nuovo romanzo, Paolo Ferrillo racconta con delicatezza e autenticità quel tempo

sospeso in cui tutto sembra possibile e fragile allo stesso tempo. Tra giornate di sole e notti

condivise, incontri inattesi e prime scoperte sentimentali, il gruppo di amici – affiatati

calvizzanesi lontani da casa – vive un’esperienza che li cambierà per sempre.

Quella che doveva essere una semplice vacanza si trasforma in un viaggio di formazione,

dove crescere significa anche perdere qualcosa: l’innocenza, le certezze, l’idea che tutto

possa restare immutato. Smontando quelle due tende, i protagonisti non lasceranno soltanto

un campeggio, ma un’intera stagione della loro vita.

Con uno sguardo intimo e nostalgico, Ferrillo restituisce al lettore la magia irripetibile

dell’adolescenza e il momento preciso in cui si incrina, lasciando spazio al futuro.

L’AUTORE

Paolo Ferrillo, nato a Calvizzano (NA) nel 1959, è geologo di formazione. Da sempre

affianca alla professione una profonda vocazione artistica, esprimendosi attraverso musica,

pittura e scrittura. In questo romanzo, la sua sensibilità poliedrica si traduce in una

narrazione evocativa e intensa, capace di parlare a più generazioni.

Data di uscita:

5 giugno 2026

EDITORE

Edizioni clandestine, Narrazioni Clandestine – Gruppo Santelli













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