Marano, villetta San Rocco: dopo le nostre segnalazioni l’agognata pulizia e taglio dell’erba. Ripulita anche stradina confiscata di via Giordano Bruno

Condividi

Visite: 39

22 Visite

Oggi, dopo diverse segnalazioni del nostro giornale, polizia municipale e ufficio tecnico comunale hanno dato esecuzione alla pulizia della villetta comunale di San Rocco, dove erba alta e cestini sporchi ormai la facevano da padrone.

Pulizia avvenuta, dopo mesi di richieste, anche in una angusta stradina nei pressi della chiesa dell’Immacolata di via Giordano Bruno. Un tratto di strada che, da quanto se ne sa, sarebbe confluito nel patrimonio dell’agenzia nazionale dei beni confiscati.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti