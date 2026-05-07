Infrastrutture. Ferrante (Mit), Ingresso est stazione Av Afragola nuovo tassello percorso sviluppo

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“L’apertura al pubblico dell’ingresso lato est della Stazione Alta Velocità di Napoli Afragola, sia per l’utenza pedonale che con funzione ’kiss and ride’, rappresenta un nuovo tassello nel percorso di sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno che stiamo promuovendo. Il nuovo accesso consentirà una gestione più efficiente dei flussi, contribuendo in modo significativo al decongestionamento dell’ingresso principale reso ancora più necessario dall’incremento dei passeggeri connesso alla nuova linea Av Napoli–Bari e, in particolare, all’attivazione della tratta Napoli–Cancello. Investiamo su infrastrutture sempre più efficienti al servizio di un Sud che cresce”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia. “Si tratta di un intervento -aggiunge – che migliora la qualità del servizio offerto ai cittadini e che rafforza il ruolo della stazione di Afragola come hub moderno e funzionale. L’obiettivo è quello di renderla sempre più un nodo intermodale strategico, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze di mobilità sostenibile dell’intero territorio. Continuiamo a lavorare per un sistema dei trasporti più moderno e vicino alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione al rilancio del Sud e – conclude Ferrante – alla riduzione dei divari infrastrutturali”.













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