Sant’Antimo. L’insegnamento di Nicola Romeo per i giovani

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L’insegnamento di Nicola Romeo per i giovani

Venerdì 8 maggio saranno consegnati gli attestati

agli studenti che hanno partecipato al progetto didattico

“Alla scoperta di Nicola Romeo, tra storia, mito e ingegno”: si chiama così il progetto didattico promosso dal Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario di Nicola Romeo, celebre ingegnere, a cui si deve il successo internazionale dell’Alfa Romeo.

I risultati del progetto saranno restituiti nel giorno 8 maggio quando a Sant’Antimo, città natale di Nicola Romeo, si terrà la seconda parte delle celebrazioni per il 150esimo anniversario della nascita, alla presenza della nipote Daniela Maestri Romeo, nipote dell’ingegnere che, partito da Sant’Antimo, andò a completare la propria formazione in Belgio, Francia e Germania, prima di stabilirsi a Milano, da dove ha cambiato la storia dell’auto e per certi versi anche la storia italiana.

“L’ingegnere Nicola Romeo non ha mai dimenticato i suoi natali – ha dichiarato Maria Puca, presidente del Comitato istituito dall’amministrazione comunale – il celebre ingegnere ha finanziato un asilo proprio a Sant’Antimo ed è stato anche fautore di importanti interventi nella nostra terra: vogliamo che la sua storia sia da modello per i nostri giovani, ecco perché nell’ambito delle celebrazioni una parte importantissima è dedicata al coinvolgimento degli studenti”.

Gli alunni delle scuole cui è stato assegnato il progetto hanno approfondito il contenuto delle lettere che Nicola Romeo inviò ad Assunta Kerbaker dal 1901 al 1912, pubblicate nel testo dello scrittore Andrea Kerbaker “Alle radici dell’Alfa Romeo”, dedicato alla bisnonna. Attraverso tali letture i ragazzi hanno potuto toccare con mano la storia dell’uomo Romeo, gli ideali che hanno ispirato la sua persona, i sacrifici, le rinunce, le lotte, le difficoltà dell’essere se stesso senza rinnegare i sogni di una vita.

Venerdì 8 maggio, presso l’istituto comprensivo “Romeo-Cammisa”, le scuole partecipanti riceveranno una targa ricordo e saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti che hanno seguito questo primo progetto didattico, che il prossimo anno scolastico vedrà una seconda sessione, basata sul libro di Domenico Verde “Il castello di carta”, thriller che vede come protagonista proprio Nicola Romeo.

Sempre venerdì mattina, ci sarà il disvelamento di una lastra marmorea commemorativa dinanzi alla casa in cui Nicola Romeo ha vissuto dai primi mesi della sua vita fino alla laurea.

Per l’occasione, nel cortile dell’abitazione saranno in visione una Alfa Romeo Giulia GTC (utilizzata dal campione del mondo di Formula 1 Juan Manuel Fangio) e una Alfa Romeo Giulia Sprint.

L’indomani, sabato 9 maggio, alle 10.30 Daniela Maestri Romeo e la principessa Nicoletta Odescalchi, prima nipote dell’imprenditore, saranno nella sala consiliare del Comune per ricevere dei riconoscimenti: a Daniela Maestri Romeo, la cittadinanza onoraria di Sant’Antimo; a Nicoletta Odescalchi, una onorificenza del Comitato per le celebrazioni.

Poi, presso la Casa comunale di via Roma, sarà “scoperto” l’altorilievo di Nicola Romeo realizzato dallo scultore Raffaele D’Agostino. Seguirà, a chiusura degli eventi, l’esibizione del baritono Antimo Dell’Omo Antimo e della soprano Miriam Ciccotti.