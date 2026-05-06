SEMPIO NON RISPONDE AI PM. I LEGALI: “STRATEGIA DIFENSIVA, MEGLIO CONOSCERE PRIMA LE CARTE DELL’INDAGINE”

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«È una strategia difensiva. Lui non avrebbe nessun problema a parlare, ma il momento è troppo delicato». Andrea Sempio oggi sarà a Pavia ma non risponderà ai pm. La consegna del silenzio arriva dai legali del 38enne, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, al termine di una lunga riunione con l’indagato e tutti i consulenti. Già lunedì a Dentro la notizia, lo stesso Sempio aveva detto di «voler parlare» ma che si sarebbe attenuto a «quanto concordato con i legali». Nessun interrogatorio al «buio», almeno non in questa fase. Magari dopo aver conosciuto gli atti nelle mani della procura, Sempio potrà (come previsto dalla legge) chiedere di essere sentito. Ma adesso, senza conoscere una sola carta nelle mani dell’accusa, affrontare lo stress di un interrogatorio e il mare aperto di domande su argomenti sconosciuti sarebbe un «errore difensivo».