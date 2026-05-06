Quarto: a Casa Mehari omaggio a Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè

Condividi

Visite: 0

3 Visite

Una serata all’insegna della grande canzone d’autore italiana è in programma venerdì 8 maggio alle ore 20.30 a Casa Mehari – bene confiscato alla camorra di proprietà del Comune di Quarto -, con l’evento “La bella musica”, a cura dell’associazione Artemide.

Protagonisti dello spettacolo saranno Gabriella Pascale e Ninni Pascale, che daranno vita a un’originale e coinvolgente “sfida musicale” dedicata a due giganti della musica italiana, Lucio Battisti e Fabrizio De André. Attraverso interpretazioni intense e appassionate, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra i brani più celebri e amati dei due artisti.

Lo spettacolo andrà oltre il semplice concerto: grazie a momenti narrativi e approfondimenti, verranno raccontate curiosità, aneddoti e contesti storici legati alle loro carriere, offrendo uno sguardo più ampio su un’epoca d’oro della musica italiana, capace ancora oggi di emozionare e far riflettere.

Ad accompagnare le voci di Gabriella e Ninni, una band composta da musicisti di grande esperienza: Ettore Sciarra (chitarra), Umberto Sirigatti (basso), Geremia Tierno (batteria), Carmine Marigliano (flauto e sax), Arturo Delogu e Luisa Perfetto (narrazioni).

La serata sarà preceduta da un apericena curato dalla Cooperativa “La Quercia Rossa” e servito dai ragazzi de “La Bottega dei Semplici Pensieri”, a sottolineare il valore sociale e inclusivo dell’iniziativa.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore e per chi desidera vivere un’esperienza culturale ricca di emozioni, memoria e condivisione.

Ingresso su prenotazione. Info e prenotazioni: 347 1594511 – artemide.ass@virgilio.it













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti