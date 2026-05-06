Marano, frontale tra due auto in zona Vallesana. Donna trasportata in ospedale

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Incidente stradale, un frontale piuttosto serio a Marano di Napoli, in zona Vallesana. Una donna è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Non è in pericolo di vita. Lo scontro è avvenuto tra due auto nei pressi della chiesa.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla dinamica né sulle eventuali persone coinvolte.
Seguiranno aggiornamenti.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews