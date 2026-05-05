Nordio “perdona” Ranucci dopo le scuse relative al caso della fake news sulla visita nel ranch in Uruguay

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Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha intenzione di “perdonare” il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A quanto risulta a Domani l’ex magistrato non intraprenderà più, al contrario di quanto annunciato ieri, l’azione legale nei confronti del giornalista che, nel corso del programma di Rete4 È sempre Cartabianca, di Bianca Berlinguer, aveva riferito di presunte visite del Guardasigilli al ranch in Uruguay di Nicole Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani. Ha infatti apprezzato le scuse del giornalista, e salvo sorprese non adirà a cause per risarcimento danni.













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