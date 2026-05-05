Sparatoria vicino alla Casa Bianca: il Secret Service apre il fuoco contro un uomo

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Il Secret Service ha riferito che un individuo è stato colpito da agenti delle forze dell’ordine nei pressi del Washington Monument. Le condizioni della persona e le circostanze relative alla sparatoria, avvenuta nell’area tra la 15esima Strada e Independence Avenue, non sono state immediatamente rese note. Il Secret Service ha invitato la cittadinanza a evitare la zona mentre le squadre di emergenza intervenivano sul posto. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown mentre le autorità indagavano sull’incidente.

Non è chiaro se la sparatoria avesse alcun legame con la Casa Bianca o con il presidente Trump. L’episodio si è verificato a una discreta distanza dal complesso della Casa Bianca. Il Washington Monument si trova a sud della Casa Bianca, a poco più di un chilometro e mezzo di distanza. L’incrocio tra Independence Avenue e la 15th Street SW si trova appena qualche isolato più avanti. I giornalisti sono stati immediatamente scortati fuori dal North Lawn della Casa Bianca in seguito agli spari e hanno trovato riparo nella sala stampa.













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