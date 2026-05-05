Incidente sul GRA: il bene oltre la strada. Di Yuleisy Cruz Lezcano

Condividi

Visite: 7

9 Visite

Dove il bene resta

Incontrare la fine nel gesto semplice,

a volte basta fermarsi

contro il flusso cieco del mondo,

tendere la mano al buio senza esitare,

mentre la notte trattiene il respiro,

e il destino affila le sue curve.

Ci sono cuori che non sanno deviare,

radici ostinate nella terra del bene,

la bontà è una forma senza mutamenti,

un respiro che non conosce altra voce.

E allora scriviamo un se sull’asfalto:

se non fosse sceso dalla sua macchina,

se non fosse capitato,

se avesse preso un’altra strada.

Ma il se è una finestra murata nel vento,

racconta la transitorietà del caso,

attraversa e fa male.

La catena ha ceduto,

un anello si è rotto,

il destino, ha esteso il suo filo

e davanti al tronco sanguinante

non ha trovato l’ago.

Si sentono voci bambine

“Non lasciate che scenda l’oscurità negli occhi,

quando si riempiono di morte e silenzio,

custodite il lume fragile del senso

tra le dita tremanti del tempo”.

La morte però non sente

il passo dentro ciò che è accaduto,

la bontà che continua oltre la strada,

l’amore tramandato nel gesto.

Questa poesia nasce come gesto di raccoglimento e di vicinanza davanti a una

perdita avvenuta sul Grande Raccordo Anulare di Roma, in un momento di servizio

che si è trasformato in tragedia. È dedicata ad Antony Josue, guardia giurata di 35

anni, che ha perso la vita mentre cercava di prestare aiuto. Non è un racconto che

vuole spiegare l’accaduto, ma un tentativo di stare accanto al dolore senza

invaderlo, dando voce a ciò che resta quando le parole comuni non bastano più: lo

smarrimento, il “se” che ritorna, il peso del caso, e insieme la dignità silenziosa di un

gesto di bontà compiuto fino in fondo. È anche un invito alla sensibilizzazione: a

riconoscere quanto fragile sia il confine tra la normalità di un turno di lavoro e

l’imprevedibilità del destino, e quanto valore abbia ogni gesto di cura verso gli altri,

anche quando non porta salvezza.

Un pensiero profondo va alla moglie e ai figli di Antony. Alla moglie, compagna della

sua vita quotidiana e del suo futuro interrotto, resta un’assenza che si misura nei

gesti di ogni giorno, nelle abitudini che ora parlano al posto suo. Ai figli, ancora

piccoli, resta una memoria che crescerà nel tempo: il racconto di un padre che ha

scelto il bene anche nell’istante più fragile.

Yuleisy Cruz Lezcano













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti