Esclusiva. Crisi idrica a Marano: gli aggiornamenti del prefetto Cardellicchio

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Oggi sono state già effettuati tre di controlli ed il quarto è previsto alle 21.00 circa. La situazione è stazionaria seppure ancora in modesta progressione. Nei piani alti e negli immobili sprovvisti di serbatoi di riserva si stanno registrando maggiori difficoltà. Nella giornata di lunedì sono programmati altri tre turni di misurazione in tutte le vasche per poter bilanciare al meglio pressione e portata e per favorire i siti di maggiore difficoltà. Martedì é programmata invece l’intervento dell’ingegnere idraulico ingaggiato che opererà con più sofisticati strumenti di misurazione. Nel mentre nella stassa giornata e’ convocata la prima Conferenza generale dei Sovraordinati e dei Responsabili degli uffici comunali. All’ordine del giorno il debrifing di medio termine per la verifica delle manovre finanziarie e degli obiettivi già raggiunti o indicati e la programmazione di quelli a venire e tra questi anche il monitoraggio di rete idrica e fognante. In questo sempre difficile contesto una sentita mia parola di lode ai fontanieri comunali, ai volontari della protezione civile ed alle strutture comunali tutte che anche in questi giorni di festa non hanno mai smesso di presidiare la rete per alleviare al massimo disagi e disfunzioni dei cittadini vittime di un servizio che non ha nel tempo ricevuto adeguate cure.

Nota prefetto Vincenzo Cardellicchio













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