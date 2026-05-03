Conducente moto perde controllo a Santa Maria a Vico, muore l’amico 26enne

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Un ragazzo di 26 anni, Antonio Esposito, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava come passeggero insieme ad un amico. Il fatto si è verificato a Santa Maria a Vico, nel Casertano.

Dai primi accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Caserta intervenuti aul posto, è emerso che l’amico del 26enne, residente a San Felice a Cancello, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse per l’alta velocità, e lo scooter avrebbe prima colpito un pedone, che ha riportato solo ferite lievi, per poi schiantarsi contro un’auto ferma nei pressi di un tabacchi e che si apprestava a ripartire.













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