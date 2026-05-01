Famiglia nel Bosco, siamo alla persecuzione. La disperazione della mamma: “Mi appello a Mattarella”

Condividi

Visite: 22

43 Visite

Dopo la sconfortante e sconcertante perizia realizzata dalla psichiatra Simona Ceccoli, incaricata dal Tribunale dei minori dell’Aquila, in cui per ben 57 volte viene scritto che le capacità genitoriali della coppia Trevillion- Birmingham “sono inadeguate”, mamma Catherine ha deciso un passo disperato. Chiedendo a due giornalisti della Rai, presenti durante la visita di Matteo Salvini in appoggio di questa disgraziata famiglia, chi fosse il Presidente della Repubblica, mamma Catherine ha poi dichiarato di rivolgersi a Sergio Mattarella per un estremo tentativo di ricongiungersi coi suoi tre bambini.

Personalmente, e non credo di essere il solo, da tempo mi sono chiesto se non fosse il caso, visto l’abnorme trattamento che il nostro “straordinario” sistema giudiziario sta riservando a cinque ospiti venuti da molto lontano, di investire direttamente la massima autorità dello Stato, tra le cui prerogative vi è anche quella di Presidente del Consiglio superiore della magistratura.

Adesso la signora Birmingham si consulterà con i suoi battaglieri legali, onde procedere nella giusta direzione per far pervenire al più presto il suo appello all’indirizzo del Quirinale, con la speranza che in qualche modo il Capo dello Stato possa mettere una parola di ragionevolezza in una faccenda che di ragionevole non sembra avere proprio nulla.

D’altro canto, giunti a questo punto, si è aperta una vera e propria e tragica autostrada per le tre innocenti anime, recluse in una asettica casa famiglia da oltre 5 mesi, che pare destinata a concludersi con una drammatica adozione.

Sul tema è scesa in campo un’altra autorevole esperta, Daniela Chieffo, direttrice della Psicologia del ‘Gemelli’ di Roma, intervenuta alla Camera durante l’iniziativa promossa dalla Presidente della Commissione infanzia, Michela Vittoria Brambilla: “Il calvario della famiglia nel bosco”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti