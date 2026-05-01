‘Ladri acrobati’, in manette un uomo e una donna a NapolI

Condividi

Visite: 93

38 Visite

Una ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita nei confronti di due soggetti, un uomo ed una donna, ritenuti gravemente indiziati di essere gli autori di numerosi episodi di rapine e furti in appartamento a Napoli.

L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Vicaria – Mercato, è scaturita a seguito delle numerose denunce presentate da privati cittadini, strutture ricettive ed esercizi commerciali, tra cui “Ibis Hotel” – “Chalet Barbato”- “Antica pizzeria Michele” – “Osta mariano srl”, vittime di una serie di reati predatori che avevano progressivamente generato un diffuso allarme sociale.

Il fenomeno, caratterizzato da modalità esecutive particolarmente audaci, spesso con accesso agli immobili attraverso balconi e piani elevati, è stato più volte oggetto di attenzione da parte della stampa locale, che ha descritto gli episodi riconducendoli alla figura del cosiddetto “ladro acrobata”.

In tale contesto investigativo, fondamentale è risultata l’attenta attività di analisi e comparazione dei filmati acquisiti dai sistemi di sorveglianza, nonché il riconoscimento fotografico effettuato dalle vittime attraverso appositi album predisposti dagli investigatori.

Gli elementi raccolti hanno consentito di individuare con elevato grado di attendibilità gli autori dei reati seriali.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare e rinchiuso nella locale casa circondariale, mentre la donna è stata sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti